«Вместо того чтобы драться, этот сученок женился». Нейт Диаз и Чимаев устроили перепалку

Полусредневесы UFC Нейт Диаз и Хамзат Чимаев обменялись твитами.

«Я пытался устроить бой год и несколько месяцев, а также пытался подраться с Хамзатом Чимаевым в прошлые полтора месяца. Но у него была травма, проблемы с визой, лишний вес.

Теперь этот сученок женился, вместо того чтобы драться. Что за фигня? Я пытаюсь получить поединок с настоящим бойцом в июле», – написал Диаз.

«Ты смешной. Ты под кайфом? Кажется, ты курнул», – ответил Чимаев.

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