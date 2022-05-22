Сехудо – о возможном бое Чимаева и Диаза: «UFC хочет скормить Нейта акуле»

Бывший двойной чемпион UFC и олимпийский чемпион по вольной борьбе оценил расклады в возможном поединке между и Нейтом Диазом.

По мнению «Трипл-Си», швед чеченского происхождения – очевидный фаворит боя.

«Я думаю, что сейчас UFC хочет скормить Нейта акуле. Вот почему они пытаются его убить. Диаз знает, что может заработать очень много денег за пределами UFC, поэтому его даже не волнует, сколько миллионов они могут ему дать», – сказал Сехудо.

Дастин Порье: «Будет отстойно, если Нейт Диаз уйдет из UFC, а я так и не набью ему морду»

«Могу себе это позволить, потому что мне платят больше, чем остальным». Нейт Диаз выложил фотографию, где он помочился на территории штаб-квартиры UFC