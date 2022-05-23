Рамзан Кадыров сообщил, что Хамзат Чимаев женился: «От всей души поздравляю молодоженов!»

Глава Чеченской республики рассказал о свадьбе топового полусредневеса UFC Хамзата Чимаева.

Представляющий в промоушене Швецию вступил в брак в Чечне, где Хамзат жил до подросткового возраста. Имя избранницы Чимаева не называется.

«Здесь собрались не только родные и близкие Хамзата, но и многочисленные друзья. Все было прекрасно организовано в соответствии с национальными традициями.

Я получил большое удовольствие от визита на торжество. Ведь каждая новая семья в Чеченской республике – это дополнительный повод для радости всех ее жителей.

Я от всей души поздравляю молодоженов! Искренне желаю довольства Всевышнего, крепкого здоровья, счастья и благополучия», – написал Кадыров в соцсетях.

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