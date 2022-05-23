Бернс хочет реванш с Чимаевым: «Это был хороший бой, я повеселился, но мы еще не закончили»

Теги UFC полусредний вес (MMA) Гилберт Бернс Хамзат Чимаев Бокс/MMA/UFC

Топовый полусредневес UFC Гилберт Бернс заявил, что хочет повторно разделить октагон с Хамзатом Чимаевым.

В апреле бойцы провели трехраундовых поединок, в котором сильнее оказался швед чеченского происхождения.

«Это был хороший бой. Я получил от него удовольствие и повеселился. Я считаю, что поединок получился чрезвычайно близким.

Но, знаете, мы еще не закончили. Вскоре мы с Хамзатом снова увидимся», – сказал Бернс.

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