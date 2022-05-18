Бретт Окамото: «Разговаривал с Абдель-Азизом, еще нет никаких сроков возвращения Усмана»

Журналист и инсайдер Бретт Окамото заявил, что чемпион в полусреднем весе далек от возвращения в октагон.

Всему виной операция на руке, которую нигериец сделал минувшей зимой. В настоящий момент он не получил разрешения возвращаться к тренировкам.

«Разговаривал с Али Абдельазизом о руке Камару Усмана. Он сказал, что на данный момент Камару все еще не получил медицинский допуск, и нет никаких сроков его возвращения. Камару только начинает медленно тестировать руку», – написал Окамото в соцсетях.

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