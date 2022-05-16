Чимаев – Усману: «Скажи, когда будешь готов»

Шведский боец UFC чеченского происхождения Хамзат Чимаев обратился к чемпиону полусреднего дивизиона Камару Усману.
«Скажи, когда будешь готов», – написал Чимаев в социальных сетях.
В апреле Чимаев победил Гилберта Бернса единогласным решением судей. Усман в ноябре одержал победу над Колби Ковингтоном.
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