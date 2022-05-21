Камару Усман: «Если я не залечу травму до конца, то могу пропустить целый год»

Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман рассказал о травме руки, полученной им в бою с Колби Ковингтоном на UFC 268.

«На что я надеялся, так это на то, что доктор скажет: «Эй, ладно, с тобой все в порядке». Но нет — он сказал мне, что есть проблема с сухожилиями. Так что восстановление может потребовать определенного времени.

Если я не залечу эту травму до конца, то могу пропустить целый год, а может быть, и даже больше. Но я дорожу своей карьерой, поэтому не стану торопиться», – сказал Усман.

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