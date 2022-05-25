Промоутер Бивола: «Дмитрий начал подготовку к следующему бою. Мы только начали думать о его сопернике»

Теги полутяжелый вес Сауль Альварес Андрей Рябинский Дмитрий Бивол бокс Бокс/MMA/UFC

Андрей Рябинский, промоутер чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола, сообщил о подготовке россиянина к следующему бою.

«Дмитрий уже начал подготовку к следующему бою. Невозможно сказать, кто станет его соперником. Мы только начали думать об этом.

Я верю в Дмитрия — сегодня он однозначно один из лучших боксеров в мире ввиду сочетания физических кондиций, умении концентрироваться на результате и техники», – сказал Рябинский.

7 мая Бивол победил Сауля Альвареса единогласным решением судей.

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