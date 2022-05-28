Полусредневес UFC поддержал Чимаева: «Все думали, что в бою с Бернсом он будет стрелять лазером из глаз, но он человек»

Полусредневес UFC Шон Брэди заступился за топового бойца дивизиона Хамзата Чимаева. Американец отреагировал на критику шведа за выступление в поединке с .

«Я видел, как многие критиковали Хамзата, потому что это был тяжелый бой. Люди думали, что Чимаев выйдет туда и начнет стрелять лазером из глаз. Он человек.

Да, Чимаев очень хорош, он прошел парочку парней с не самыми лучшими навыками, но я знал, что с Гилбертом это не произойдет.

Чимаев выглядел здорово. Когда 11-й номер выходит на бой со вторым, это большой скачок, и он выглядел отлично», – сказал Брэди.

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