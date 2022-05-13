Кадыров рассказал о встрече с Чимаевым. Хамзат подарил ему перчатки

Глава Чеченской республики встретился с полусредневесом UFC Хамзатом Чимаевым.

Непобежденный швед чеченского происхождения посетил Кадырова в Грозном, подарив руководителю республики боксерские перчатки.

«После оглушительной победы над бразильцем «Чеченский волк» Хамзат Чимаев по возвращении в родные края первым делом наведался ко мне в гости.

Я с большим удовольствием встретился с нашим непобежденным бойцом и лично поздравил его с победой.

Также Хамзат не забыл о моей приверженности к спорту и здоровому образу жизни и вручил мне памятные подарки в виде спортивной экипировки», – написал Кадыров в соцсетях.

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