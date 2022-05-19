Гилберт Бернс – о бое с Чимаевым: «Сожалею, что поединок шел не пять раундов. Хамзат был мертвым»

Топовый полусредневес UFC Гилберт Бернс вспомнил о поединке против . В ночь на 10 апреля швед чеченского происхождения одержал победу единогласным решением судей по итогам трех раундов.

«Ни о чем не жалею. Единственное сожаление: бой не был пятираундовым. Я просил пять, мне дали три.

Я думаю, что я должен был выкарабкаться, бороться еще немного для победы. Я не сделал этого. Было только три раунда. Это было единственное сожаление.

Чимаев был мертвым. Он был мертв. И у его тренера был сердечный приступ. И я поимел бы его, будь у меня еще два раунда, я бы убил этого парня.

Я был как дерьмо, нуждался еще в двух раундах. Так что я думаю, Хамзат извлечет из этого урок», – сказал бразилец.

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