Хамзат Чимаев вызвал Леона Эдвардса на бой: «Давай подеремся»

Теги UFC полусредний вес (MMA) Леон Эдвардс Камару Усман Хамзат Чимаев Бокс/MMA/UFC

Топовый полусредневес UFC Хамзат Чимаев обратился к британскому лидеру рейтинга дивизиона Леону Эдвардсу.

Англичанин должен был стать следующим соперником Камару Усмана, однако из-за затянувшегося восстановления чемпиона титульный шанс для Эдвардса откладывается.

«Давай подеремся», – написал Чимаев в соцсетях.

Дэйна Уайт случайно сообщил о возможном бое Чимаева и Нейта Диаза. Поединок может стать со-главным на UFC 276

Сен-Пьер – о конкурентах Усмана: «Он лучший, но не непобедимый. Есть парни, которые могут доставить проблем, – Чимаев и Эдвардс»

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