Хамзат Чимаев вызвал Леона Эдвардса на бой: «Давай подеремся»

Топовый полусредневес UFC Хамзат Чимаев обратился к британскому лидеру рейтинга дивизиона Леону Эдвардсу.
Англичанин должен был стать следующим соперником Камару Усмана, однако из-за затянувшегося восстановления чемпиона титульный шанс для Эдвардса откладывается.
«Давай подеремся», – написал Чимаев в соцсетях.
Дэйна Уайт случайно сообщил о возможном бое Чимаева и Нейта Диаза. Поединок может стать со-главным на UFC 276
Сен-Пьер – о конкурентах Усмана: «Он лучший, но не непобедимый. Есть парни, которые могут доставить проблем, – Чимаев и Эдвардс»