Хамзат Чимаев вызвал Леона Эдвардса на бой: «Давай подеремся»

Топовый полусредневес UFC Хамзат Чимаев обратился к британскому лидеру рейтинга дивизиона .

Англичанин должен был стать следующим соперником , однако из-за затянувшегося восстановления чемпиона титульный шанс для Эдвардса откладывается.

«Давай подеремся», – написал Чимаев в соцсетях.

Дэйна Уайт случайно сообщил о возможном бое Чимаева и Нейта Диаза. Поединок может стать со-главным на UFC 276

Сен-Пьер – о конкурентах Усмана: «Он лучший, но не непобедимый. Есть парни, которые могут доставить проблем, – Чимаев и Эдвардс»