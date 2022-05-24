Штырков про бой с Мохнаткиным: «Это будут какие-то колхозные удары, наработки. Назвать это профессиональным боксом у меня язык не поворачивается»

Российский боец Иван Штырков поделился ожиданиями от боя по правилам бокса с .

«Мы живем один раз, и такие истории в жизни не часто выпадают — попробовать себя в новой дисциплине. Почему в новой? Думаю, что многие, кто смотрит ММА, понимают, что там ударная техника отличается от классического бокса.

Тем более я совсем не ударник — я 20 лет занимался спортивным самбо и ударку начал ставить только тогда, когда стал выходить в клетку. В ММА одной борьбой не вывезешь.

Естественно, я отдаю себе отчет, что у меня точно будет не бокс, а что-то из техники уличной драки. За такое короткое время поставить технику классического бокса невозможно. Организм и тело все равно работают на инстинктах.

Это будут больше какие-то колхозные удары, наработки. Назвать это профессиональным боксом у меня язык не поворачивается, потому что я очень уважительно отношусь к спорту вообще, тем более к классическим дисциплинам.

Сказать, что я боксер, устроив бой в перчатках по правилам бокса, у меня язык не поворачивается. Это будет хорошая драка, всем понравится. Но я это не позиционирую как бокс», – сказал Штырков.

Бой Штыркова и Мохнаткина состоится 27 мая на турнире суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Омске.

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