Бой Штыркова и Мохнаткина отменен, Иван обвинил в срыве поединка организаторов

Теги бокс Иван Штырков Михаил Мохнаткин Бокс/MMA/UFC

Боксерский поединок между Иваном Штырковым и Михаилом Мохнаткиным отменен.

Бой должен был состоятся 27 мая в Омске в рамках боксерского турнира «Рен-ТВ», однако Иван отказался выходить на официальную процедуру взвешивания и на сам поединок.

Сторона Штыркова обвиняет в отмене события организаторов, заявив о «несоблюдении договоренностей».

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