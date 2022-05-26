Бой Штыркова и Мохнаткина отменен, Иван обвинил в срыве поединка организаторов

Боксерский поединок между и отменен.

Бой должен был состоятся 27 мая в Омске в рамках боксерского турнира «Рен-ТВ», однако Иван отказался выходить на официальную процедуру взвешивания и на сам поединок.

Сторона Штыркова обвиняет в отмене события организаторов, заявив о «несоблюдении договоренностей».

Штырков про бой с Мохнаткиным: «Это будут какие-то колхозные удары, наработки. Назвать это профессиональным боксом у меня язык не поворачивается»

Штырков вызвал Исмаилова на бой по правилам бокса: «Такой неожиданный формат был бы для всех интересен»