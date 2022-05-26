Владимир Хрюнов: «Пожалуйста, Иван Штырков, вернись»

Боксерский промоутер , организатор вечера боев в Омске, отреагировал на отказ выходить в ринг против .

«Если есть возможность, я бы сейчас ему позвонил и попросил вернуться. Пожалуйста, Иван Штырков, вернись. Конечно, мы испытываем большое разочарование.

Такая ситуация сложная, она у меня в России впервые. Человек берет и уезжает. Было однажды в Англии, когда Тайсон Фьюри взвесился с Александром Устиновым, но не пришел на бой, а здесь происходит что-то подобное», – сказал Хрюнов.

Штырков – об отмене боя с Мохнаткиным: «Отношение организаторов к спортсмену только матерным словом можно описать»

Бой Штыркова и Мохнаткина отменен, Иван обвинил в срыве поединка организаторов