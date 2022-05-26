Владимир Хрюнов: «Мы мобилизованы делать людей счастливыми»

Промоутер Владимир Хрюнов рассказал, почему раздосадован отказом от поединка с .

Напомним, что бой по правилам бокса должен был состояться 27 мая в Омске, однако Штырков не вышел на официальную процедуру взвешивания.

«Вы не представляете, какое сейчас тяжелое время, совершенно другая повестка дня. Люди должны к своей работе относиться немножко по-другому. Это как мобилизация.

Мы мобилизованы делать людей счастливым. Вдруг появилась какая-то точка непонятного мне принципа… Я не понимаю, почему он решил уехать», – сказал Хрюнов.

Штырков – об отмене боя с Мохнаткиным: «Отношение организаторов к спортсмену только матерным словом можно описать»

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