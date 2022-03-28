Уайт про желание Усмана и Нганну перейти в бокс: «Считаю это глупой идеей»

Президент UFC Дэйна Уайт прокомментировал желание чемпионов промоушена и перейти в бокс ради поединков с Саулем Альваресом и .

«Мы наблюдали за подобным уже не один раз, и знаем, чем все закончилось. Мы знаем, что будет, если боксер придет в UFC и наоборот, если боец UFC перейдет в бокс.

Особенно если речь идет о лучших боксеров в мире, таких как или Мейвезер. Я считаю это глупой затеей», – сказал Уайт.

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