Хильберто Рамирес: «Если реванш Бивола с Канело не состоится, я буду в очереди на то, чтобы отобрать у Дмитрия пояс»

Мексиканский боксер заявил о желании провести бой с чемпионом WBA в полутяжелом весе .

«Это мой дивизион. Есть причина, по которой некоторые из этих парней избегают меня. Они знают, что я приду за всеми поясами, и что это всего лишь вопрос времени.

Биволу прислали контракт в прошлом году, но он избегал боя со мной, чтобы драться с кем-то другим. Я предлагал бои Артуру Бетербиеву и Джо Смиту-младшему, но они оба понимают, что не смогут конкурировать со мной на одном уровне.

У Бивола было несколько возможностей подписать контракт на бой со мной, но он так и не сделал этого. Так вот, если его реванш с не состоится, я буду в очереди на то, чтобы отобрать у него пояс», – сказал Рамирес.

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