Канело про бой с Головкиным: «Пришло время закончить то, что начали»

Абсолютный чемпион мира в суперсреднем весе Сауль Альварес прокомментировал анонс третьего поединка с боксером из Казахстана Геннадием Головкиным.

«Я действительно рад, когда получаю возможность представить вам лучшие бои, и этот не станет исключением.

Пришло время закончить то, что начали, и защитить наши титулы. 17 сентября этого года», – написал мексиканец в социальных сетях.

Первое противостояние Канело и Головкина закончилось ничьей, во втором бою мексиканец победил раздельным решением судей.

Третий бой Канело и Головкина состоится 17 сентября (Matchroom Boxing)

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