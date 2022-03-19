Хрюнов про бой Емельяненко – Харитонов: «Есть два имени, которые не нужно упоминать рядом»

Российский промоутер не хочет, что дрался с Александром Емельяненко.

«Есть два имени, которые не нужно рядом упоминать. Это спортсмены разных уровней. То (Емельяненко) — это давно забытое прошлое, а такой спортсмен (Харитонов) — это мотиватор заниматься спортом и боксом. У него был месяц на подготовку, а знаете, сколько он думал, выступать или нет? 30 секунд.

Почему вы все время упоминаете фамилию Емельяненко? Есть Федор Емельяненко — действующий боец.

Александр Емельяненко — это человек, c которым все время случаются какие-то истории. Это истории разного уровня. Я считаю, что на этом уровне Александр Емельяненко не сможет выступить.

Если вы мне докажете обратное, я готов заплатить одинаковые гонорары Емельяненко и Харитонову и он не выступит на «Бойцовском клубе». Мы пробовали вести переговоры, но те данные, которые у нас есть о состоянии … Я не представляю, что было бы, если бы он встретился с Маликом Скоттом.

При этом я его очень уважаю. Но это другое. Это действительно звезда поп-ММА, это действительно человек, который скажет «доброе утро» и это слышит почти вся страна. Желаю ему успехов, удачи, но считаю, что такой бой невозможен», – сказал Харитонов.

Харитонов про Емельяненко: «В свое время он был талантливым бойцом, из него мог получиться толк, но поздно пить боржоми, когда почки сели»

Глава Hardcore FC предложил Харитонову и Емельяненко организовать бой