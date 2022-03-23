Ариэль Хельвани: UFC занят разработкой боя Анкалаева и Смита

Топовый полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев может провести поединок против пятого номера дивизиона Энтони Смита.

Об этом сообщает журналист и инсайдер Ариэль Хельвани. Ранее американец уже вызывал россиянина на бой.

Напомним, что Анкалаев идет на серии из восьми побед подряд. 12 марта Магомед одержал победу над Тиаго Сантосом.

Смит – бывший претендент на титул UFC в полутяжелом весе. Энтони одержал победу в трех последних пондинках.

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