Магомед Анкалаев подерется с Энтони Смитом 31 июля (The Pivot Podcast)

Теги UFC Дэйна Уайт полутяжелый вес (MMA) Энтони Смит Магомед Анкалаев Тиаго Сантос Бокс/MMA/UFC

Топовый российский полутяжеловес Магомед Анкалаев проведет поединок против Энтони Смита.

Об этом стало известно после выхода подкаста The Pivot, гостем которого стал президент UFC Дэйна Уайт: на стене в кабинете промоутера висит табличка участников турнира UFC 277, который пройдет в ночь на 31 июля. Бой Анкалаева и Смита должен пройти в главном карде турнира.

Анкалаев идет на серии из восьми побед подряд в UFC, в ночь на 13 марта он выиграл бой у Тиаго Смита.

Смит же вернулся после двух поражений подряд, выиграв три поединка подряд. Последний раз американец выходил в октагон в сентябре прошлого года, победив Райана Спэнна.

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