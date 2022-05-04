Магомед Анкалаев подерется с Энтони Смитом 31 июля (The Pivot Podcast)

Топовый российский полутяжеловес проведет поединок против Энтони Смита.

Об этом стало известно после выхода подкаста The Pivot, гостем которого стал президент UFC Дэйна Уайт: на стене в кабинете промоутера висит табличка участников турнира UFC 277, который пройдет в ночь на 31 июля. Бой Анкалаева и Смита должен пройти в главном карде турнира.

Анкалаев идет на серии из восьми побед подряд в UFC, в ночь на 13 марта он выиграл бой у Тиаго Смита.

Смит же вернулся после двух поражений подряд, выиграв три поединка подряд. Последний раз американец выходил в октагон в сентябре прошлого года, победив Райана Спэнна.

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