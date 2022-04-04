Энтони Смит – о возможном бое Конора и Пола: «Это был бы неплохой боксерский поединок, но в ММА Макгрегор зажарит Джейка на гриле»

Топовый полутяжеловес UFC Энтони Смит оценил расклады в возможном поединке между и .

Ранее начинающий боксер вызывал ирландца на бой по правилам бокса, позднее Пол предлагал Конору подраться уже под эгидой UFC.

По мнению Смита, у молодого спортсмена нет никаких шансов против Макгрегора в поединке по правилам ММА.

«Джейк Пол размером с меня. Он чертовски большой чувак. Он намного тяжелее 90 килограммов.

Если бы он сразился с Конором в боксерском поединке, это, наверное, был бы неплохой бой, если честно. Но сможет ли он нокаутировать его в бою ММА? Нет, Конор начнет бить его, он снесет Джейку Полу голову с плеч.

Люди говорят, что Джейк может немного бороться, так что он мог бы конкурировать в течение минуты или около того. Но нет, в бою по правилам ММА его зажарят на гриле», – сказал Смит.

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