Анкалаев поднялся на четвертое место рейтинга полутяжеловесов UFC

UFC обновил рейтинги после турнира UFC Fight Night 203, который состоялся в минувшие выходные.
Россиянин Магомед Анкалаев после победы над Тиаго Сантосом поднялся с шестого места на четвертое в рейтинге полутяжеловесов, обогнав Энтони Смита и бразильца.
Напомним, Анкалаев победил Сантоса единогласным решением судей.
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