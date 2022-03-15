Анкалаев поднялся на четвертое место рейтинга полутяжеловесов UFC

Теги UFC MMA полутяжелый вес (MMA) Энтони Смит Магомед Анкалаев Тиаго Сантос Бокс/MMA/UFC

UFC обновил рейтинги после турнира UFC Fight Night 203, который состоялся в минувшие выходные.

Россиянин Магомед Анкалаев после победы над Тиаго Сантосом поднялся с шестого места на четвертое в рейтинге полутяжеловесов, обогнав Энтони Смита и бразильца.

Напомним, Анкалаев победил Сантоса единогласным решением судей.

Дагестанский боец-феномен, сибирский гангстер или двойник Хабиба: кто станет следующим чемпионом UFC из России?

Сантос – о проигрыше Анкалаеву: «Никаких оправданий, но моя вера в Бога остается непоколебимой»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные