Анкалаев поднялся на четвертое место рейтинга полутяжеловесов UFC

UFC обновил рейтинги после турнира UFC Fight Night 203, который состоялся в минувшие выходные.

Россиянин Магомед Анкалаев после победы над поднялся с шестого места на четвертое в рейтинге полутяжеловесов, обогнав и бразильца.

Напомним, Анкалаев победил Сантоса единогласным решением судей.

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