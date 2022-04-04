Энтони Смит – о бое с Анкалаевым: «Я не знаю, с чем связана задержка, ответ знает только UFC»

Теги UFC полутяжелый вес (MMA) Энтони Смит Магомед Анкалаев Бокс/MMA/UFC

Рейтинговый полутяжеловес UFC Энтони Смит высказался о возможном поединке против Магомеда Анкалаева.

По словам американца, руководство промоушена тянет с официальным анонсом боя, хотя оба бойца дали согласие.

«Я не знаю, с чем связана задержка – ответ знает только UFC. Я просил у них дать мне любую возможность, и теперь просто жду контракт и имя соперника, но я хотел бы драться с Анкалаевым – в этом поединке для меня больше всего смысла», – сказал Смит.

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