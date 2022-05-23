Хабиб – об Оливейре: «Он чемпион, хоть и не бесспорный. Чарльз заслужил владеть поясом»

Бывший чемпион в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что признает чемпионом дивизиона, несмотря на лишение титула из-за проваленного взвешивания.

«Я считаю Чарльза чемпионом, даже несмотря на то, что он потерял титул. В данный момент он заслуживает владеть этим поясом. Оливейра проделал очень хорошую работу, но он не бесспорный чемпион», – сказал россиянин.

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