Хабиб согласен стать тренером в TUF с Фергюсоном: «Позвони своим боссам, пусть они сделают предложение»

Теги UFC легкий вес (MMA) The Ultimate Fighter Хабиб Нурмагомедов Тони Фергюсон EFC Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов согласен сотрудничать с Тони Фергюсоном.

Ранее известный легковес заявил о желании закончить конфликт с россиянином, предложив Хабибу тренерское соревнование в реалити-шоу UFC The Ultimate Fighter.

«Тони, мне нравится идея с TUF, так что позвони своим боссам и пусть они сделают предложение, но если у них нет идей, я сам предложу тебе сделку на нашей платформе Eagle Fight Club, где мы ведем кое-какой бизнес», – написал Нурмагомедов в соцсетях.

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