Хабиб согласен стать тренером в TUF с Фергюсоном: «Позвони своим боссам, пусть они сделают предложение»

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов согласен сотрудничать с Тони Фергюсоном.
Ранее известный легковес заявил о желании закончить конфликт с россиянином, предложив Хабибу тренерское соревнование в реалити-шоу UFC The Ultimate Fighter.
«Тони, мне нравится идея с TUF, так что позвони своим боссам и пусть они сделают предложение, но если у них нет идей, я сам предложу тебе сделку на нашей платформе Eagle Fight Club, где мы ведем кое-какой бизнес», – написал Нурмагомедов в соцсетях.
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«Будет круто оставить конфликт позади». Фергюсон предложил Хабибу стать тренерами проекта The Ultimate Fighter