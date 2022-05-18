Хабиб согласен стать тренером в TUF с Фергюсоном: «Позвони своим боссам, пусть они сделают предложение»

Бывший чемпион UFC в легком весе согласен сотрудничать с Тони Фергюсоном.

Ранее известный легковес заявил о желании закончить конфликт с россиянином, предложив Хабибу тренерское соревнование в реалити-шоу UFC The Ultimate Fighter.

«Тони, мне нравится идея с TUF, так что позвони своим боссам и пусть они сделают предложение, но если у них нет идей, я сам предложу тебе сделку на нашей платформе Eagle Fight Club, где мы ведем кое-какой бизнес», – написал Нурмагомедов в соцсетях.

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«Будет круто оставить конфликт позади». Фергюсон предложил Хабибу стать тренерами проекта The Ultimate Fighter