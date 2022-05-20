Хабиб про Фергюсона: «Думаю, что у него есть небольшие проблемы с головой»

Бывший чемпион в легком весе рассказал об отношении к .

«Я не критикую этого парня. Он мне нравится, но думаю, что у него есть небольшие проблемы с головой. Это мое мнение.

Впрочем, для него это хорошо, потому что в 38 лет у тебя нет необходимости соперничать со всеми молодыми львами. Они молодые, голодные, а ему 38 лет.

Просто приди ко мне, заработай денег, приходит на шоу The Ultimate Fighter, стань тренером, будь приятным парнем. Так будет лучше для него, его семьи и детей.

Но я не думаю, что он достаточно умен, чтобы вести дела со мной», – сказал Нурмагомедов.

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