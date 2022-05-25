Фергюсон сообщил, что его не проверяли на допинг перед боем с Чендлером

Американский легковес UFC Тони Фергюсон сообщил, что перед боем с на UFC 274 отменили допинг-контроль.

«Обычно меня проверяют на допинг каждый раз, как только я появляюсь на арене. Но в этот раз не было тестов ни накануне боя, ни перед самим поединком.

Кроме того, они хотели заставить меня подписать бенефициарное соглашение еще до того, как мне забинтовали руки.

Такое было впервые за все время моих выступлений в UFC», – написал Фергюсон в социальных сетях.

Фергюсон проиграл Чендлеру нокаутом во втором раунде.

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