Конор извинился перед Фергюсоном: «Я огорчен тем, что набросился на Тони»

Бывший чемпион в двух весовых категориях принес извинения , которого назвал «куриным наггетсом» после поражения от на UFC 274.

«Я огорчен тем, что набросился на Тони. Откровенно говоря, это не лучшая соцсеть, потому что не поощряет хорошее отношение друг к другу.

При стоимости в 43 миллиарда долларов они могли бы быть более бдительными, но всем плевать», – написал ирландец.

На UFC 274 Фергюсон потерпел четвертое поражение подряд, проиграв Чендлеру нокаутом во втором раунде.

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