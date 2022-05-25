Тони Фергюсон вызвал на бой Дастина Порье: «От битвы в стойке я бы не отказался»

Американский легковес UFC Тони Фергюсон заявил о желании провести бой с .

«Я бы хотел получить возможность подраться с Порье. Очевидно, он предпочитает работать в стойке, а от битвы в стойке я бы не отказался.

Когда я буду готов вернуться, я дам знать об этом UFC. И я вам гарантирую, они мне тоже дадут знать о своих планах. Мне напишут: «Эй, смотри, какие варианты у нас есть для тебя», – сказал Фергюсон.

7 мая на UFC 274 Фергюсон проиграл Майклу Чендлеру нокаутом во втором раунде.

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