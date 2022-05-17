Тони Фергюсон не собирается завершать карьеру: «Чувствую, что чертовски голоден»

Бывший временный чемпион в легком весе Тони Фергюсон рассказал, почему не собирается завершать карьеру после поражения от на UFC 274.

«Я вернулся домой, поговорил с отцом, с тренерами, и сказал им, что если бы у меня не было воли и желания вернуться, если бы я не сделал ничего хорошего в первом раунде, я бы ушел в отставку.

Я бы сказал: «К черту все это, я подаю в отставку и буду заниматься чем-то другим». Но я вернулся домой, пересмотрел бой и у меня будто что-то щелкнуло в голове. Я понял, что все было не так печально.

Если бы у меня не было ни воли, ни желания заниматься этим, и если бы Дэйна Уайт не сказал, что я выглядел феноменально в первом раунде, я бы покончил со всем этим. Но я выглядел хорошо и чувствую, что чертовски голоден», – сказал Фергюсон.

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