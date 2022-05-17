Тони Фергюсон: «Уважение Чендлеру за то, что использовал мой гребаный прием, чтобы нокаутировать меня»

Бывший временный чемпион в легком весе Тони Фергюсон прокомментировал поражение на UFC 274.

«Майкл выбросил парочку ударов, но ему не понравились мои локти. Он несколько раз ударил меня головой, но это нормально, потому что это драка.

Рефери говорил то, что должен был сказать. Это была отличная битва двух спортсменов, которые находятся на вершине игры.

Я помню, что мог оказать давления и пытался с этим разобраться. Мне необходимо было послушать комментарии и слова из моего угла, но мой тренер по борьбе говорил что-то про давление. Конечно, я могу много чего исправить.

Мое уважение Чендлеру за то, что использовал мой гребаный прием, чтобы нокаутировать меня. Такое случается не каждый день», – сказал Фергюсон.

Тони Фергюсон будет искать команду: «Я отстранялся, думая, что могу все сделать сам»

Тони Фергюсон: «Меня нокаутировали к чертям. Не хочу, чтобы это дерьмо когда-либо повторилось»