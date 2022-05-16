Чейл Соннен: «Не уверен, что Махачев – фаворит боя с Оливейрой»

Ветеран ММА Чейл Соннен поделился ожиданиями от возможного поединка легковесов UFC Ислама Махачева и .

«Мне бы очень хотелось увидеть коэффициенты на этот бой. Например, пару недель назад я бы без сомнений вам сказал, что фаворитом является Ислам, но вопрос лишь насколько.

Ислам бы точно был фаворитом, но насколько большим? Может, три к одному? Около того. Но сейчас я не уверен, что он фаворит. Два к одному, три к одному — я не уверен, что он фаворит после того, что Оливейра показал в последнем бою.

Понятно, что коэффициенты на сам поединок никак не влияют, но наше ожидание, предвкушение этого боя сейчас на другом уровне», – сказал Соннен.

Неделю назад Оливейра лишился чемпионского пояса UFC, провалив весогонку перед боем с Джастином Гейджи, которого победил удушением сзади в первом раунде.

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