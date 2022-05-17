Ислам Махачев: «Я измотаю Оливейру и он сдастся, как делал десять раз до этого в UFC»

Легковес UFC Ислам Махачев рассказал, почему хочет провести титульный бой с .

Бразилец 7 мая победил Джастина Гейжди на UFC 274, но был лишен титула из-за проваленной весогонки.

«Мой менеджер сказал, что вероятность организации титульного боя с Оливейрой 50 на 50. Я сейчас на пике, вот почему я должен драться за титул.

Чарльз — претендент номер один, но он не чемпион, потому что не сделал вес. Это было непрофессионально, а чемпион должен быть профессионалом. Я не знаю, как все будет, но надеюсь, что они организуют мне бой с Чарльзом.

Это будет серия из десяти побед против серии из одиннадцати побед. Очень большой бой.

Прессе интересен этот бой, всем фанатам интересен этот бой. Кто будет драться с Оливейрой? Больше никто.

Когда идет речь о поединке против Конора или Нейта Диаза, он готов драться в сентябре, но когда речь обо мне, он говорит, что вернется в декабре. Он бегает от меня, потому что знает: его грепплинг и другие навыки не сработают со мной.

Оливейра бил только ударников: Порье, Чендлер, Гейджи — все эти парни хорошие ударники, но никто из них не переводил его, не боролся с ним, и не удерживал в партере. Мы знаем, когда кто-то ставит его в трудное положение, он всегда сдается, поэтому я его переведу, измотаю, и он сдастся, как десять раз до этого в UFС.

Люди говорят, что Оливейра изменился, но он остался прежним, и сдастся 100%. Чендлер его уронил, но он не измотал его, не поставил в трудное положение.

В предыдущем поединке Джастин уронил его и чуть не прикончил, но остался в стойке и пытался финишировать его тяжелыми ударами, вымахавшись за две минуты.

Они не пытаются прикончить Чарльза в партере, и это большая ошибка, но они все боятся его грепплинга. Меня же не пугает его грепплинг, потому что я конкурирую с лучшими грепплерами в мире.

Я всю свою жизнь тренируюсь с Хабибом, вот почему меня не пугает грепплинг Оливейры. Я знаю, что переведу его, измотаю и финиширую. Все говорят, что грепплинг — это его область, но я прикончу его в этой области», – сказал Махачев.

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