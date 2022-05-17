Эдди Хирн: «Канело не хочет видеть бой Бивола и Бетербиева, потому что не желает терять шанс провести реванш с Дмитрием»

Промоутер Эдди Хирн рассказал о возможной организации поединка между и .

«Этот бой очень сложно устроить, потому что Сауль Альварес не захочет упускать возможность. Для него теперь главное — не стать абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе, а победить Бивола, с титулами или без.

Вероятно, он не хочет видеть бой Бивола и Бетербиева, потому что не желает терять шанс провести реванш с Дмитрием.

Хотя, если честно, после такого выступление, я бы назвал Бивола большим фаворитом боя с Бетербиевым. Это отличный поединок, но посмотрим, как Артур выступит против Джо Смита», – сказал Хирн.

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