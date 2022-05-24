Эдди Хирн: «С удовольствием устроил бы Биволу поединок с Джошуа Буатси в Лондоне»

Теги полутяжелый вес Сауль Альварес Дмитрий Бивол бокс Джошуа Буатси Эдди Хирн Бокс/MMA/UFC

Промоутер Эдди Хирн назвал имя потенциального соперника чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола, если реванш с Саулем Альварес будет отложен ради боя мексиканца с Геннадием Головкиным.

«Я с удовольствием устроил бы ему поединок с Джошуа Буатси в Лондоне. Бивол провел потрясающий бой, и я не думаю, что ему нужна еще какая-то дополнительная работа.

Если Бивол будет готов и сможет выйти в ринг в конце года, думаю, это будет Джошуа Буатси. Больше ничего не нужно, нет ничего между этим боем и боем за титул для Буатси», – сказал Хирн.

Буатси на днях победил в бою с Крэйгом Ричардсом.

Эдди Хирн: «На этой неделе мы сможем озвучить новости, касающиеся следующих боев Канело и Джошуа»

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