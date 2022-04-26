Тренер Чимаева: «Хочу, чтобы Хамзат провел бой в сентябре-октябре против Колби Ковингтона»

Андреас Майкл, тренер полусредневеса UFC Хамзата Чимаева, назвал сроки возвращения бойца в октагон.

«Я хочу, чтобы следующий бой у Хамзата был с Колби Ковингтоном. Я не хочу делать шаг назад, я хочу шаг вперед. Не хочу, чтобы кто-то делал имя на нас, хочу, чтобы мы делали имя на других.

Если мы не сможем побить тех, кого побил — значит, у нас проблемы. Но Хамзат сможет. И он побьет. Он выиграет.

Сейчас мне приходится использовать свой опыт и сдерживать его, потому что после таких боев, как с , телу необходимо время для восстановления. Так что я бы хотел, чтобы он провел бой в сентябре или октябре, где-то так. Не знаю, прислушается ли Хамзат ко мне.

Я надеюсь, что мы заполучим . Как только мы это сделаем и с божьей помощью победим, мы выйдем на победителя боя Камару Усман – Леон Эдвардс», – сказал Майкл.

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