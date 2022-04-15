Соннен – о бое Ковингтона и Чимаева: «Колби подпишет контракт, если это будет претендентский бой»

Теги UFC полусредний вес (MMA) Чейл Соннен Колби Ковингтон Хорхе Масвидаль Гилберт Бернс Хамзат Чимаев Бокс/MMA/UFC

Бывший боец UFC Чейл Соннен предположил, при каких условиях бывший претендент на титул в полусреднем весе Колби Ковингтон подерется с восходящей звездой дивизиона Хамзатом Чимаевым.

В начале марта Колби в доминантной манере победил Хорхе Масвидаля, а Чимаев на турнире UFC 273 успешно провел поединок против Гилберта Бернса.

«Заполучить Колби не так просто, как вы думаете. Он 20 лет жил жизнью спортсмена, который готов драться к кем угодно где угодно и когда угодно.

Теперь он расчетливый. Есть вещи, которых он хочет. Он захочет выступить в мэйн-ивенте. Все внимание со стороны прессы и телевидения – он захочет этого. Я просто верю, что Колби необходимо обещание.

Я действительно думаю, что он согласится на условия контракт и подпишет его, если это будет бой за статус претендента №1», – сказал Соннен.

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