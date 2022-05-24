Шевченко про бой Нуньес и Пеньи: «Если обе будут очень хорошо готовы, то Аманда возьмет реванш»

Чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе Валентина Шевченко поделилась ожиданиями от реванша между Амандой Нуньес и Джулианной Пеньей.

«Не то чтобы я была шокирована победой Пеньи, но, конечно, это было неожиданно. Я не увидела, что Нуньес была в такой форме, как обычно.

Например, когда я дралась с ней, у нее были совершенно другие глаза, все было другим. В поединке с Пеньей она была немного расслабленной. Не знаю, как она готовилась к этому бою, но выглядела по-другому.

В реванше все будет зависеть от психологического состояния. Но я скажу, что если обе будут очень хорошо готовы, если будут драться и хотеть победить, то Аманда возьмет реванш», – считает Шевченко.

Реванш Нуньес и Пеньи состоится 31 июля на UFC 277.

Валентина Шевченко планирует стать двойной чемпионкой: «Если Нуньес проиграет, тогда моей соперницей будет Пенья»

Аманда Нуньес: «После того, как я потеряла пояс, огонь внутри меня снова разгорелся»