Эдди Хирн – о возможном реванше Бивола и Канело: «Не думаю, что Сауль захочет бой в суперсреднем весе»

Боксерский промоутер Эдди Хирн высказался о втором поединке между и Саулем Альваресом.

Первый бой прошел в полутяжелом весе и закончился победой россиянина судейским решением. Сразу после объявления итогов мексиканец объявил о желании взять реванш.

«Канело сказал: «Я брошу себе вызов в полутяжелом весе, это будет по-настоящему». Однако никто не отдал ему должного за это.

Я не думаю, что Сауль захочет провести реванш во суперсреднем весе. Он проиграл в полутяжелом дивизионе, поэтому захочет те же условия в реванше», – сказал Хирн.

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