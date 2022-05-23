Канело объявил, что подерется с Головкиным в сентябре: «Через несколько дней мы объявим о поединке»

Абсолютный чемпион мира по боксу в суперсреднем весе Сауль Альварес заявил, что проведет третий бой против .

Напомним, что первый бой между закончился вничью, а во втором сильнее оказался Канело.

«Через несколько дней мы объявим о сентябрьском поединке. Конечно, это будет бой против Головкина, потому что у нас уже была договоренность, но после я снова подерусь с Биволом», – сказал мексиканец.

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