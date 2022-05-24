Эдди Хирн: «На этой неделе мы сможем озвучить новости, касающиеся следующих боев Канело и Джошуа»

Теги тяжелый вес суперсредний вес Александр Усик Сауль Альварес Энтони Джошуа бокс Эдди Хирн Бокс/MMA/UFC

Промоутер Эдди Хирн сообщил, что реванш чемпиона WBA, WBO и IBF в тяжелом весе Александра Усика и Энтони Джошуа может быть отложен, если стороны не договорятся на этой неделе.

«23 июля на Ближнем Востоке — основной вариант. Но у нас практически закончилось время для этой даты, если мы не заключим сделку на этой неделе.

Я надеюсь, что на этой неделе мы сможем озвучить вам две важные новости. Они будут касаться следующих боев Сауля Альвареса и Джошуа. Двух крупнейших звезд этого вида спорта», – сказал Хирн.

Канело объявил, что подерется с Головкиным в сентябре: «Через несколько дней мы объявим о поединке»

Джошуа про бой с Усиком: «Теперь я планирую пойти за нокаутом. С Божьей помощью, молитвами и упорным трудом я одержу победу»

 

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