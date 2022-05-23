Физиев – о бое Махачева и Оливейры: «У Чарльза огромное количество шансов, но Ислам лучше»

Рейтинговый легковес UFC Рафаэль Физиев высказался о возможном титульном поединке между Чарльзом Оливейрой и Исламом Махачевым.
По мнению бойца, представляющего Кыргызстан, фаворитом этого боя будет Махачев.
«Нет, я вижу шансы у Оливейры, огромное количество шансов, просто я думаю, что Ислам лучше. У Оливейры хорошее джиу-джитсу, он крутой боец, в стойке хороший.
Но все равно я думаю, что как боец, Ислам выше него, потому что у Оливейры главный козырь, это борьба, а Ислам с детства с Хабибом борется», – считает Физиев.
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