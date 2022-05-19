Ислам Махачев: «Приеду в Бразилию на коне и заберу титул в горы Дагестана»

Топовый легковес UFC Ислам Махачев отреагировал на слова тренера , ранее заявившего, что его подопечный хочет провести бой на родине.

«Тренер Оливейры просит меня драться за титул в Бразилии. Отправьте ему это послание: на коне я въеду в его страну, заберу свой титул, и привезу его в горы Дагестана, которым он принадлежит», – написал Махачев в соцсетях.

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