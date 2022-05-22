Бернс – о бое Махачева и Оливейры: «Верю, что Чарльз сможет победить за счет ударки и джиу-джитсу»

Теги UFC легкий вес (MMA) Ислам Махачев Чарльз Оливейра Гилберт Бернс Бокс/MMA/UFC

Топовый полусредневес UFC Гилберт Бернс высказался о возможном поединке за титул в легком весе между Чарльзом Оливейрой и Исламом Махачевым.

«Если бы я был матчмейкером, то точно бы устроил бой Махачева с Оливейрой. Это очень интригующий поединок. Я по-прежнему верю, что Чарльз может победить за счет ударки, давления и джиу-джитсу. Оливейра огромный для этой весовой категории.

Я фотографировался с ним, и этот парень больше меня. Я сказал ему: «Братан, а ты большой». Я думаю, что он находится на другом уровне», – сказал бразилец.

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