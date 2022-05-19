Хабиб – об Оливейре: «До моего лица никто не добирался, а он постучал 8 раз в UFC»

Бывший чемпион в легком весе отказался называть величайшим бойцом в своей весовой категории.

«Каждый бой он падает пару раз. В последнем поединке сколько раз он упал? Два-три? К нему есть вопросы.

До моего лица никто не добирался. Люди не могут сравнивать меня и его, он постучал в UFC восемь раз. Пожалуйста, завязывайте с этими сравнениями.

Когда он стучал с Джимом Миллером, Полом Фелдером, , – это Чарльз Оливейра стучал, не Хабиб», – сказал Хабиб.

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