Хабиб – о желании Кормье увидеть его бой с Оливейрой: «Это была бы сумасшедшая драма, но Ди-Си играет в игры»

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал слова Даниэля Кормье, высказавшего желание увидеть бой «Орла» и Чарльза Оливейры, если бразилец одержит победу над Исламом Махачевым.
«Знаете, Ди-Си всегда любит играть в игры. Этот парень всегда играет в игры. Он играет в них даже в ММА. Сейчас он закончил карьеру и играет в гольф.
Теперь он везде, все время играет в игры со мной. Безусловно, честно говоря, это очень интересно для фанатов. Это была бы сумасшедшая драма.
Но я не знаю, как буду чувствовать себя, если кто-то победит Ислама. Дело в том, что это эмоциональный момент. Мы были рядом всю жизнь, с самого начала, с детства», – заявил Хабиб.
Кормье: «Было бы неплохо увидеть бой Хабиба и Оливейры. Если Чарльз победит его друга Махачева, то это лучший способ его вернуть?»
Кормье призывает устроить бой Оливейры и Махачева: «Мы хотим увидеть, как лучшие легковесы дерутся друг с другом»