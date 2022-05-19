Хабиб – о бое Махачева и Оливейры: «Мы приедем в Бразилию и прикончим Чарльза»

Теги UFC легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Ислам Махачев Чарльз Оливейра Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о возможном поединке между Чарльзом Оливейрой и Исламом Махачевым.

«Хорошо, если они хотят драться в Бразилии – нет проблем. Мы приедем в Бразилию. В любой город – Рио-Де-Жанейро, Сан-Паулу. Без проблем.

Мы собираемся приехать туда всей нашей командой, снять большой дом и готовиться к бою. Мы сделаем все правильно и впишемся в вес. Мы прикончим Чарльза в его игре, в партере, на бразильской земле», – уверен Хабиб.

Кормье призывает устроить бой Оливейры и Махачева: «Мы хотим увидеть, как лучшие легковесы дерутся друг с другом»

Кормье: «Было бы неплохо увидеть бой Хабиба и Оливейры. Если Чарльз победит его друга Махачева, то это лучший способ его вернуть?»

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