Кормье призывает устроить бой Оливейры и Махачева: «Мы хотим увидеть, как лучшие легковесы дерутся друг с другом»

Бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье назвал самый интригующий бой в легком весе.
По мнению американского спортсмена, организация должна организовать титульный бой между Чарльзом Оливейрой и Исламом Махачевым.
«Махачев доминировал над всеми, с кем он дрался. Если сегодня вы посмотрите на Оливейру, то Чарльз тоже доминирует над всеми, с кем он бьется.
Мы хотим увидеть, как лучшие легковесы мира дерутся друг с другом», – сказал Кормье.
Кормье: «Было бы неплохо увидеть бой Хабиба и Оливейры. Если Чарльз победит его друга Махачева, то это лучший способ его вернуть?»
Махачев про бой Нурмагомедов – Оливейра: «Это легкий поединок для Хабиба. Я побью Чарльза, и все все поймут»