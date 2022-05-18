Кормье призывает устроить бой Оливейры и Махачева: «Мы хотим увидеть, как лучшие легковесы дерутся друг с другом»

Бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье назвал самый интригующий бой в легком весе.

По мнению американского спортсмена, организация должна организовать титульный бой между и .

«Махачев доминировал над всеми, с кем он дрался. Если сегодня вы посмотрите на Оливейру, то Чарльз тоже доминирует над всеми, с кем он бьется.

Мы хотим увидеть, как лучшие легковесы мира дерутся друг с другом», – сказал Кормье.

Кормье: «Было бы неплохо увидеть бой Хабиба и Оливейры. Если Чарльз победит его друга Махачева, то это лучший способ его вернуть?»

Махачев про бой Нурмагомедов – Оливейра: «Это легкий поединок для Хабиба. Я побью Чарльза, и все все поймут»