Кормье призывает устроить бой Оливейры и Махачева: «Мы хотим увидеть, как лучшие легковесы дерутся друг с другом»

Теги UFC легкий вес (MMA) Даниэль Кормье Ислам Махачев Чарльз Оливейра Махачев - Оливейра Бокс/MMA/UFC

Бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье назвал самый интригующий бой в легком весе.

По мнению американского спортсмена, организация должна организовать титульный бой между Чарльзом Оливейрой и Исламом Махачевым.

«Махачев доминировал над всеми, с кем он дрался. Если сегодня вы посмотрите на Оливейру, то Чарльз тоже доминирует над всеми, с кем он бьется.

Мы хотим увидеть, как лучшие легковесы мира дерутся друг с другом», – сказал Кормье.

Кормье: «Было бы неплохо увидеть бой Хабиба и Оливейры. Если Чарльз победит его друга Махачева, то это лучший способ его вернуть?»

Махачев про бой Нурмагомедов – Оливейра: «Это легкий поединок для Хабиба. Я побью Чарльза, и все все поймут»

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